Путин поздравил Сагалаева с 75-летием

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 75-летием главе Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарду Сагалаеву отмечает, что журналист стоит у истоков современного телевидения и внес значимый вклад в укрепление его общественного авторитета.

"Человек многогранного таланта и большой творческой, созидательной энергии, вы стояли у истоков современного российского телевидения, внесли значимый личный вклад в его развитие и укрепление общественного авторитета. И, конечно, большого уважения заслуживает ваше внимание к профессиональной подготовке журналистов, продвижению высоких стандартов качества работы в медиасфере", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин пожелал юбиляру здоровья, благополучия и всего самого доброго.

О том, что президент направил Сагалаеву поздравительную телеграмму, в воскресенье сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент дал высокую оценку вкладу Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания", - сказал представитель Кремля.

Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде (Узбекская ССР, ныне Республика Узбекистан). Его профессиональная деятельность ведет отсчет с 1967 года. Сагалаев награжден орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2011, 2006). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1978 года (за сценарий цикла документальных телефильмов "Наша биография"), премии правительства РФ в области средств массовой информации 2015 года (за персональный вклад в развитие отечественного телевидения). В 2002 году получил специальный приз ТЭФИ.