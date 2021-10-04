{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нарышкин: Россия считает недопустимыми попытки политизировать исторические споры

Председатель Российского исторического общества отметил, что в национальных историографиях разных стран нередки случаи расхождений в оценке тех или иных событий прошлого

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Попытки политизировать дискуссии на исторические темы недопустимы, никто не вправе использовать прошлое, чтобы воспитывать новые поколения в ненависти друг к другу. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на пленарном заседании Всемирного конгресса школьных учителей истории.

Нарышкин отметил, что в национальных историографиях разных стран нередки случаи расхождений в оценке тех или иных событий прошлого. "Подобные события часто становятся предметом общественных и научных дискуссий. Это вполне естественный и во многом полезный процесс, позволяющий каждой из сторон взглянуть на себя глазами другого. Однако принципиальная позиция России состоит в том, чтобы подобные дискуссии велись сугубо в научном поле и с историческими источниками на руках", - добавил он.

"Тем более недопустимыми для нас выглядят попытки политизировать исторические споры. Никто не вправе использовать прошлое, чтобы воспитывать новые поколения в ненависти друг к другу. Убежден, что общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями и служить для них источником полезных уроков", - резюмировал Нарышкин.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
Молния
Мурашко: заболеваемость ковидом среди медиков в РФ сейчас втрое меньше, чем в начале лета
Читать полностью