Около 37% водителей Московского региона считают камеры гарантом безопасности на дорогах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 37% водителей и 35% пешеходов, проживающих в Москве и Московской области, считают фотовидеофиксацию гарантом безопасности дорожного движения (БДД). Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир" (копия исследования есть в распоряжении ТАСС).

"Фотовидеофиксация находится на последнем месте в рейтинге, чуть больше трети опрошенных считают ее ключевым инструментом", - отмечается в опросе об инструментах БДД.

Согласно результатам исследования, более 40% опрошенных не ощущают себя в безопасности на дорогах как пешеходы и более трети - как автомобилисты.

Ключевым фактором безопасности 88% водителей и 72% пешеходов региона назвали качество дорожного покрытия и наличие разметки, на втором месте в рейтинге - освещение и наличие отражающих элементов на дорогах.

Среди опрошенных 52% водителей и 66% пешеходов положительно относятся к установке автоматической фотовидеофиксации, по их мнению, это позволит снизить количество нарушителей ПДД, а записи можно будет использовать при возникновении других проблем. Также 52% водителей и 54% пешеходов считают, что фотовидеофиксация сделает дороги более безопасными для пешеходов, а 48% и 35%, соответственно, считают, что камеры позволят регулировать скорость потока.

Однако 73% автовладельцев и более половины пешеходов (55%) не уверенны в корректности работы камер. Половина опрошенных водителей и пешеходов считают, что средства на установку камер можно направить на другие первостепенные сферы. Отмечается, что 43% водителей и 36% пешеходов считают установку камер бесполезной и неспособной повлиять на дорожную ситуацию.

Помимо этого, более 60% автовладельцев и пешеходов считают, что соблюдение ПДД должны в равной степени контролировать как камеры, так и люди. Устанавливать камеры, по мнению водителей и пешеходов, следует не только в местах концентрации "тяжелых" ДТП, но и перед социально значимыми объектами, для пешеходов в большей степени важна установка камер на пешеходных переходах. Также около 30% респондентов в Москве и 29% в Московской области считают, что камеры должны устанавливаться повсеместно, 2% и 1% соответственно считают, что камеры не нужны вовсе. При этом водители (41%) в большей степени чем пешеходы (22%) знакомы с принципами размещения камер фотовидеофиксации, решение об установке которых принимается органами ГИБДД на основании статистики об очагах аварийности.

О проблемах на дорогах

Самыми частыми проблемными явлениями на дорогах водители Московского региона назвали заторы и пробки (72%), пешеходы - лихачей и высокую скорость движения (77%). На втором месте в рейтинге дорожных проблем у водителей - повышенная аварийность (71%), у пешеходов - сложность расчета времени в пути из-за частых пробок, в которые попадает общественный транспорт (70%). Также среди проблем автовладельцев выделяются непредсказуемость дорожной ситуации (66%), опасное поведение водителей, велосипедистов и пешеходов (59%) и недостаточное количество парковок (32%). Пешеходы сталкиваются с нерегулярностью движения общественного транспорта (46%) и неудобными пешеходными переходами (46%).

Оценка дорожной ситуации

Более половины водителей (58%) и пешеходов (59%) считают, что дорожная ситуация стала лучше, но работу необходимо продолжать. И только 11% автовладельцев и 6% пешеходов ответили, что ничего изменять не надо.

Среди решений, которые могут улучшить дорожную ситуацию, большинство владельцев автомобилей (65%) и пешеходов (61%) назвали создание "зеленой волны" (непрерывное движение машин от светофора к светофору - прим. ТАСС), а также расширение улично-дорожной среды - 64% водителей и около 50% пешеходов. По мнению водителей, необходимо также организовать карманы для поворотов и изменить дорожную разметку (58%).

Среди водителей 81% отметили, что движение в час-пик всегда затруднено, 47% из них готовы воспользоваться общественным транспортом в час-пик при обеспечении приоритетного проезда. Среди пешеходов половина готовы пользоваться общественным транспортом постоянно. При этом более половины автовладельцев заявили, что информирование о свободных местах на платных парковках поможет в планировании маршрута.

В исследовании приняли участие 500 россиян старше 18 лет, постоянно проживающих на территории Москвы и Московской области. Выборка репрезентирует водителей и пешеходов.