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Мурашко: эффективность "Спутник V" среди подростков и взрослых будет сопоставима

Минздрав ранее получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" среди подростков и взрослых будет сопоставима, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим", - сказал он в понедельник на форуме "Биотехмед".

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 23 сентября сообщалось, что Минздрав получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков. Уточнялось, что документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой "будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата".

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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