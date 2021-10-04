В Башкирии на карантин из-за случаев заражения коронавирусом переведены 18% школ

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией учащихся ввели в 240 школах Башкирии, что составляет порядка 18% от общего числа общеобразовательных организаций региона. Всего заболевание фиксируется в 550 учреждениях образования, сообщила руководитель ведомства Анна Казак в понедельник на совещании в правительстве региона.

"На сегодняшний день у нас порядка 29,4% школ, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, это 550 школ. По состоянию на 1 октября 240 школ, а это 676 классов, по случаю заболевания [учащихся] коронавирусной инфекцией, переведены на карантин", - сообщила Казак.

По ее словам, наибольшие показатели в городах Агидель, Кумертау, Салават и Уфа, здесь на карантин ушли порядка 30% классов. Министр образования и науки республики Айбулат Хажин также отметил, что ситуация непростая, однако не требует введения дистанционного обучения повсеместно. "Последние три дня мы наблюдаем, впервые с 1 сентября, отрицательную динамику заболевания COVID-19 [среди учащихся]. Поэтому, я считаю, что своевременно принятые меры позволили купировать сложную ситуацию, не вижу необходимости пока переводить на дистанционное обучение учащихся в остальных муниципалитетах и школах", - сказал Хажин.

По данным Минздрава республики на 4 октября, подтвердили заражение коронавирусом 68 797 человек, с ростом за сутки на 488 случаев. Всего выздоровели 86% от общего количества заболевших. Для оказания помощи пациентам с коронавирусом развернули более 6,5 тыс. коек, из них свободно 8%.