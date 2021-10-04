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Власти Москвы заявили, что план по вакцинации от гриппа в Подмосковье выполнен на 15%

Около 700 тыс. человек прошли вакцинацию

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 700 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа, план выполнен на 15%. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"На текущий момент прошли вакцинацию около 700 тыс. человек, что составляет приблизительно 15% от плановой цифры", - сказала Стригункова.

Она напомнила, что план по вакцинации населения от гриппа в Подмосковье составляет 4,5 млн человек.

Стригункова рассказала, что вакцинацию от гриппа можно пройти в поликлиниках и мобильных комплексах вакцинации. "Всего у нас открыто 400 кабинетов в поликлиниках, сформировано дополнительно 88 бригад для вакцинации от гриппа. Мобильные пункты будут работать на железнодорожных станциях, торговых центрах, магазинах, МФЦ и в отдаленных территориях", - добавила зампред, отметив, что вакцинация от гриппа должна быть завершена в ноябре.

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