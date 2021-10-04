Глава Всероссийского общества глухих сообщил о нехватке около 4 тыс. сурдопереводчиков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 4 тыс. переводчиков с жестового языка глухих не хватает в России. Об этом в понедельник заявил президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов во время пресс-конференции в ТАСС.

"Нам не хватает около 4 тыс. переводчиков (с жестового языка глухих - прим. ТАСС) в России. И мы начали разрабатывать дорожную карту об увеличении и подготовке таких переводчиков на базе высшего образования. В 2013 году уже началась подготовка в Московском государственном университете, первый выпуск был. Сейчас мы планируем по всей России готовить таких переводчиков на базе высшего образования", - заявил Иванов.

Глава ВОГ также отметил, что актуальность проблемы особо остро ощущалась во время пандемии. Слабослышащие люди не могли получать оперативно и в достаточном объеме важную информацию. "Очень много экстренных событий, которые звучали на телевидении, на пресс-конференциях, были недоступны для глухих. Мы считаем, что все прямые эфиры с первыми лицами государства, главами министерств [должны]транслироваться с помощью переводчика для глухих. Это во всем мире есть, и в России мы стараемся эту тему продвинуть", - сказал Иванов.

Он также отметил, что благодаря поддержке Минтруда идет работа по увеличению количества часов эфира с субтитрами. "На данный момент в общем процентном отношении это 25% от общего объема всех транслируемых передач. Конечно, мы стараемся эту цифру увеличить до 50% от общего объема всех транслируемых передач. Цель есть, и мы стараемся к ней прийти", - сказал глава ВОГ.

Иванов также отметил, что важным шагом для получения информации глухими гражданами России было решение об увеличении количества часов телеэфира с сурдопереводом с 40 до 84 часов в год. "Мы намерены в дальнейшем это количество часов увеличивать постепенно, может быть, до 120-150 часов в год. Это очень важный успех нашего сотрудничества с Министерством труда", - заявил Иванов.