Риск возникновения очагов африканской чумы свиней существует в 11 регионах России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Высокий риск возникновения новых очагов африканской чумы свиней существует в 11 регионах России, предупредил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.

"Высокая вероятность выявления новых очагов африканской чумы свиней прогнозируется на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Псковской, Белгородской, Ярославской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Самарской областей и Еврейской АО", - сказал он.

Бедило отметил, что заинтересованным органам исполнительной власти данных регионов рекомендуется обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий, чтобы предотвратить распространение заболевания.

За последнюю неделю зарегистрировали девять очагов заболевания - пять в Амурской области, два - в Хабаровском крае, по одному - в Самарской и Белгородской областях. По оценке ученых института, в связи с сезонной активизацией природных очагов АЧС существует риск заноса инфекции в личные подворья и объекты промышленного свиноводства.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.