Канатные дороги на курорте "Эльбрус" закрыли до 24 октября на техобслуживание

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Три очереди гондольных дорог на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской Республике закрыли с 4 до 24 октября на техобслуживание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"Напоминаем, с сегодняшнего дня и до 24 октября наши канатные дороги ушли на техобслуживание. Закрыты все три очереди гондольных дорог "Азау", "Кругозор" и "Мир", "Гарабаши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что можно воспользоваться альтернативным вариантом подъема. Так, до станции "Мир" доставит маятниковая канатная дорога "Эльбрус".

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Как сообщалось ранее, турпоток к подножию Эльбруса планируется довести до 1 млн человек в год. На развитие горнолыжного курорта до 2023 года предусмотрели 8,6 млрд рублей.

В 2015 году на курорте построили третью очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. Курортная зона на склонах Эльбруса расположилась в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Впервые канатная дорога начала работать здесь 12 января 1970 года.