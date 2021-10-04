План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнили на 47%

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. План вакцинации против коронавируса в Псковской области, где власти региона не исключают введения локдауна, выполнили только на 47%, за минувшие сутки первую прививку от этой инфекции сделали лишь 50 человек, сообщил в понедельник на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

"Темпы вакцинации очень низкие. В таких условиях бороться с вирусом можно только дисциплиной и ограничениями. В Псковской области вакцинировали 47% населения от требуемого количества. До коллективной защиты еще очень далеко", - написал Ведерников.

Он уточнил, что первым компонентом вакцины привились более 185 тыс. жителей региона, полностью прошли вакцинацию 175,6 тыс. человек. Причем за последние сутки первый компонент вакцины получили только 50 человек, а вторую прививку сделали лишь 45.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 51 176, 43 598 человек выздоровели, 792 пациента умерли.

С 4 октября кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сокращается допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно будет до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца месяца.