Уровень заражения COVID-19 на Алтае выше среднероссийского из-за низких темпов вакцинации

БАРНАУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Алтайский край не достиг плановых показателей по вакцинации населения от коронавируса для формирования коллективного иммунитета, это стало причиной высокого уровня заболеваемости по сравнению с другими регионами страны, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"В настоящее время мы вакцинируем на разных этапах 694 365 человек, это 55% от доведенного до нас плана. Мы видели серьезный спрос на вакцинацию в июне - на этапе роста, а сейчас только 11 тыс. человек за неделю вакцинировались. <…> Мы не достигли пороговых популяционных значений [по вакцинации], которые позволили бы нам снизить заболеваемость. Самый минимальный порог - это 60%, а мы и его не достигли на сегодня. Край находится на 50-м месте среди 85 субъектов России по темпам вакцинации. Это говорит о том, почему у нас выше среднероссийской заболеваемость", - сказал Попов, отметив, что всего в крае с начала пандемии коронавирус подтвердили у 78 732 человек.

Он уточнил, что медики региона способны ежесуточно вакцинировать до 15 тыс. жителей. Для формирования иммунитета в регионе необходимо было вакцинировать к сентябрю 1,1 млн человек. Рост уровня заболеваемости подтвердила и замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"В настоящее время в Алтайском крае после относительной стабилизации на высоких показателях в конце августа - сентябре отмечается рост заболеваемости, и эта ситуация отмечается со второй декады сентября. Без достижения минимального процента охвата населения прививками не будет создан ни популяционный, ни коллективный иммунитет, и это не позволит нам минимизировать циркуляцию вируса", - подчеркнула Калинина.

Она отметила, что в тех коллективах, где привились 80-90% сотрудников, в 2021 году отмечаются лишь единичные случаи заражения, тогда как в 2020 году заражения происходили значительно чаще.

Кроме того, Калинина отметила "небывалый рост заболеваемости ОРВИ" - в этом году он на 30% выше, чем прошлой осенью.