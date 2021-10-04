Познер решил приглашать на свою программу в том числе малоизвестных гостей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Владимир Познер принял решение приглашать на свою программу "Познер" не только популярных, но и малоизвестных гостей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.

"После съемок фильма о России, после поездки по нашей стране, в которой я встречался с большим количеством интересных и ярких людей, мне бы очень хотелось хотя бы раз в месяц приглашать к себе в студию жителей из разных российских городов, нестоличных. И еще я буду стремиться к тому, чтобы приглашать не только известных, но и малоизвестных людей, однако чрезвычайно интересных, с моей точки зрения", - цитирует его пресс-служба.

По данным пресс-службы, первый гость программы в этом телевизионном году - актриса Ингеборга Дапкунайте. Передача выйдет в эфир в понедельник, сразу после "Вечернего Урганта" на Байконуре.