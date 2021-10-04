В России медицинскую помощь сейчас получают более 950 тыс. заболевших COVID-19

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Более 950 тыс. человек с новой коронавирусной инфекцией в России получают медицинскую помощь. Об этом в понедельник журналистам сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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"На сегодняшний день общее число заболевших COVID-19, получающих медицинскую помощь, превышает 950 тыс.", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 612 317 случаев заражения, выздоровел 6 740 491 человек, умер 210 801. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.