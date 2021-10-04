Власти Кировской области развернули почти 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19

КИРОВ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области в связи с ростом заболеваемости развернули почти 5 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями. Это на 8% превышает объем коек, созданный в разгар пандемии осенью 2020 года, сообщил в понедельник ТАСС первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

"В разгар пандемии (осень 2020 года) для лечения COVID-19 в регионе было максимально развернуто 4 605 коек. Ввиду стабильной эпидемиологической ситуации с января 2021 года началось возвращение медицинских организаций в штатный режим работы, и на конец мая общий коечный фонд инфекционных госпиталей составлял 1 155 коек. В настоящее время отмечается новый рост заболеваемости COVID-19, что потребовало снова развернуть дополнительные койки. На сегодняшний день коечный фонд для лечения COVID-19 и пневмоний составляет 4 981 койку", - сказал Курдюмов.

Он уточнил, что наличие необходимого коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 находится на особом контроле правительства Кировской области и министерства здравоохранения региона. "Наличие свободных мест в инфекционных госпиталях мониторят дважды в сутки", - сказал Черняев.

По информации правительства области, в связи с сезонным ростом заболеваемости число обращений за медицинской помощью увеличилось за последнее время в три раза, при этом сохраняется тенденция к снижению возраста госпитализированных - в числе болеющих сейчас больше всего граждан от 18 до 50 лет. В региональном Минздраве отмечают, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болеют в легкой и среднетяжелой формах. Среди невакцинированных пациентов с тяжелым течением заболевания - 98,1%.

По данным на 4 октября, в регионе проходят лечение в амбулаторных условиях 8 257 пациентов, на стационарном лечении - 4 796 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии в области выявлено 58 158 случаев заражений коронавирусом, 54 022 человек выздоровели, 153 умерли.