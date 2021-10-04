Коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличили в Югре более чем на треть за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Число развернутых коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 1,7 тыс. из-за роста числа заболевших, еще 1,5 тыс. мест находится в резерве. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский на заседании регионального оперативного штаба в понедельник.

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Как сообщали ТАСС в департаменте здравоохранения Югры, на 27 сентября в регионе было развернуто 1 305 специализированных коек в 12 инфекционных госпиталях. Стационарное лечение проходили 1 217 пациентов.

"В Югре зафиксирован рост пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в Югре развернуто 1 784 койки, занято 1 500. Коечный фонд достаточный", - сказал Добровольский.

По его словам, в резерве находится еще 1,5 тыс. коек.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 4 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 75,9 тыс., выздоровели 72,1 тыс. человек, умерли 1 103 пациента.