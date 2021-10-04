В России выросло число погибших в ДТП с такси, автобусами и электросамокатами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с участием легковых такси, автобусов и электросамокатов выросло в России. Об этом в понедельник сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства, где участники обсудили ход реализации задач, предусмотренных федеральным проектом "Безопасность дорожного движения".

"В минувшем году на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием легковых такси, в январе-августе нынешнего года - почти на 13% возросла смертность детей. Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Уважаемые коллеги, речь идет о жизни и здоровье наших граждан! На этом фоне реагируем неоправданно долго", - процитировал министра портал "МВД медиа".

Кроме того, Колокольцев обратил внимание на важность конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти. "В региональных проектах по безопасности дорожного движения заложен большой потенциал. Вместе с тем, в отдельных случаях они недофинансировались либо вообще не получали ресурсную поддержку", - отметил он.

Глава ведомства также подчеркнул, что болезненной темой являются злостные нарушители, которые открыто игнорируют нормы поведения на дорогах. По его словам, "такие горе-экстремалы бросают откровенный вызов всему обществу, демонстрируют свои похождения в социальных сетях".

Также по словам министра, не менее важный аспект в работе связан с необходимостью дополнительной правовой регламентации порядка размещения и применения комплексов фотовидеофиксации нарушений. В настоящее время недостаточно активно развиваются информационные системы, механизмы межведомственного обмена данными. Кроме того, должным образом не обеспечивается неотвратимость наказания водителей-иностранцев, подчеркнул глава ведомства.