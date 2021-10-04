Путин 5 октября встретится с финалистами конкурса "Учитель года"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, проведет по видеосвязи встречу с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщила пресс-служба Кремля.

Заключительный тур конкурса проходит в понедельник, имя победителя будет объявлено 5 октября в историческом парке "Россия - моя история", расположенном в Москве на ВДНХ, где финалисты также примут участие в торжественном открытии выставки "Роль учителя в истории России".

В финал конкурса "Учитель года" вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них - 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка, 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.