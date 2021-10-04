МИД рекомендовал россиянам ответственно подходить к сбору багажа при поездках в Египет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Консульский департамент МИД РФ рекомендовал россиянам ответственно подходить к сбору багажа при поездках в Египет, а также ознакомиться с правилами таможенного контроля в республике. Соответствующая запись размещена в понедельник на странице департамента ведомства в Facebook.

Дипломаты отметили, что в последнее время в аэропортах Египта участились случаи, когда россияне пытаются провести запрещенные предметы, в частности, патроны и гильзы. Также сообщается, что в ряде ситуаций лишь оперативное вмешательство российских консульских сотрудников позволило нарушителям ограничиться депортацией, избежав предусмотренных египетским законодательством штрафов или даже лишения свободы.

"В этой связи при планировании поездки в Египет настоятельно рекомендуем ответственно подходить к формированию своего багажа и заранее ознакомиться с информацией об основных правилах таможенного контроля в Египте, размещенной на сайте генерального консульства Российской Федерации в Хургаде", - отметили в МИД.