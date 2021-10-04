На федеральной трассе А-215 Петербург-Архангельск на месяц установят реверсивное движение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе А-215, соединяющей Санкт-Петербург и Архангельск через Вытегру, будет осуществляться в реверсивном режиме с 5 октября по 15 ноября в связи с ремонтными работами на участке дороги в Ленобласти. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 5 октября по 15 ноября 2021 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения", - цитирует пресс-служба слова начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илью Пузыревского.

Дорожные работы будут проводиться в Подпорожском районе Ленобласти, на участке с 68-го по 104-й км федеральной трассы. На время реконструкции будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтирована световая сигнализация.

В апреле 2019 года трасса А-215, соединяющая Санкт-Петербург и Архангельск через город Вытегру, получила статус федеральной. Она стала частью новой трассы Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, известной также как "Звездный маршрут" (путь к космодрому Плесецк).