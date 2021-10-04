Жители Москвы за два года стали втрое чаще ездить на такси с питомцами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Жители Москвы стали втрое чаще перемещаться на такси вместе с питомцем в связи с тем, что в городе растет число дружелюбных по отношению животным мест: это кафе, музеи, коворкинги, сообщила в понедельник на пресс-конференции, посвященной исследованию городской инфраструктуры для питомцев, вице-президент по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Анастасия Тимошина.

"Каждая пятисотая в такси - это поездка с питомцем. Число таких поездок выросло втрое за два года", - сказала она.

Тимошина отметила, что рост числа поездок на такси связан с тем, что мест в городе, куда можно сходить с питомцем, стало больше, сейчас в столице и области их около полутора тысяч. В среднем каждый день на карте появляется пять новых заведений, куда можно приходить с животными. Согласно данным исследования городской инфраструктуры, в Москве и Подмосковье порядка 740 таких ресторанов и кафе, восемь музеев, 10 коворкингов, почти 120 салонов красоты, 15 фотостудий и 14 фитнес-центров.

Всего в России 63,5 млн домашних собак и кошек. Жители Москвы держат более 3 млн питомцев, у 41% семей есть животные.