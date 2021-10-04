ЕМА рекомендовало третью дозу вакцины от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Дополнительная, третья доза вакцины от коронавируса Comirnaty и Spikevax может вводиться людям с ослабленной иммунной системой как минимум через 28 дней после введения второй дозы. Об этом заявило в понедельник Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Рекомендация комитета EMA по лекарственным средствам для человека основывается "на исследованиях, свидетельствующих, что дополнительная доза увеличивает возможности по производству антител против коронавируса среди пациентов с пересаженными органами с ослабленной иммунной системой". Инструкции по использованию к обеим вакцинам будут обновлены, чтобы включить данную рекомендацию.

Введение бустерной дозы вакцины от коронавируса людям в возрасте 18-55 лет можно рассматривать через полгода после полной вакцинации, добавили в EMA. "Комитет EMA по лекарственным средствам для человека провел оценку данных по Comirnaty, свидетельствующих об увеличении уровня антител при введении бустерной дозы приблизительно через шесть месяцев после введения второй дозы людям в возрасте 18-55 лет, - говорится в документе. - На основе этих данных комитет пришел к выводу, что бустерные дозы могут рассматриваться как минимум через полгода после полной вакцинации для людей в возрасте старше 18 лет". Однако при этом EMA оставило решение о выдаче официальной рекомендации на использование бустерных доз на усмотрение национальных регуляторов.

Comirnaty является совместной разработкой американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Производством вакцины Spikevax занимается американская компания Moderna.