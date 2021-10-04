Представители Шакиры опровергли информацию из "Досье Пандоры"

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Представители колумбийской певицы Шакиры категорически отрицали информацию об ошфорных компаниях, которая была опубликована на основе сведений Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом сообщил в понедельник телеканал LaSexta.

По его информации, в "досье" проживающая в Испании Шакира фигурирует в качестве директора нескольких офшорных компаний, однако об одной из них - Titania Management, базирующейся на Виргинских Островах, якобы не было известно ранее. Представители певицы отрицали, что она продолжала открывать офшорные предприятия, когда в отношении нее велось расследование, связанное с уклонением от уплаты налогов в Испании в 2019 году.

По версии защиты Шакиры, эти компании были созданы с 2001 по 2009 год, то есть до того, как певица начала проживать в королевстве. К тому же, по версии ее представителей, налоговые органы Испании были уведомлены о существовании данных предприятий, которые являются "полностью прозрачными".

Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.