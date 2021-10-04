Институт развития интернета определил еще 75 проектов, которые получат финансирование

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Определены еще 75 проектов, которые получат финансирование в рамках распределения Институтом развития интернета (ИРИ) дополнительной субсидии на создание контента в интернете. Среди них - фильм о призере Олимпийских игр Артуре Найфонове, который в детстве оказался заложником в бесланской школе, сериал "Система" об адаптации выпускников детских домов в социуме, документальная лента о 70-летнем физике, освоившем TikTok и собравшем большую группу подписчиков, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ИРИ.

"По итогам рассмотрения предложений, поданных в рамках второго этапа отбора, рабочая группа Конкурсного комитета приняла решение поддержать 75 проектов из 131-го, допущенного до конкурса. Проекты охватывают широкий круг тем и посвящены волонтерству, азам финансовой грамотности и законодательства, подростковым проблемам, внутреннему туризму, достижениям России, истории и культуре страны, профориентации, науке и образованию, религии, мотивации и саморазвитию", - говорится в сообщении.

На поддержку проектов, большая часть из которых - аудиовизуальный контент, будет направлено 723,5 млн рублей. Они стали победителями II этапа приема предложений, который проходил с 30 августа по 14 сентября 2021 года.

Какие проекты поддержаны

В топ-15 проектов второго этапа вошли, в частности, короткометражный художественный фильм "Танцевать нельзя остановиться", главная героиня которого в результате тяжелой болезни лишилась ноги, но смогла вернуться в профессиональные танцы. Роль хореографа исполнит Максим Галкин. Также будет снят фильм "Золотая бронза" о жизни российского борца, трехкратного чемпиона Европы, призера Олимпийских игр Артура Найфонова, который благодаря силе духа и воле к победе смог достойно выдержать тяжелые жизненные испытания. Спортсмен провел детство в Северной Осетии и был заложником в бесланской школе в 2004 году. Во время террористического акта ему было семь лет. Артур с сестрой в результате взрывов получили ранения, а их мама погибла.

Кроме того, поддержан проект документального фильма "Учитель из "Тиктока" о 70-летнем физике, кандидате технических наук и бывшем профессоре СПбГУ Николае Милованове, освоившем TikTok и собравшем гигантскую армию подписчиков. "На его блог о физике только за первый месяц подписалось больше 100 000 зрителей. Его ролики представляют собой краткие лекции, например, об углах и радианах, оформленные в виде футбольных кричалок. Эта информация помогает молодым пользователям в усвоении физики и в подготовке к ЕГЭ", - отметили в пресс-службе.

Также будет снят восьмисерийный сериал "Система" на тему адаптации выпускников детских домов и детей-сирот в социуме и направленный на популяризацию семейных ценностей и моральных норм.

Еще один проект - фильм об изобретателе Алексее Новикове из Архангельска, который изобрел коляску, позволяющую людям с ограниченными возможностями здоровья не только безопасно передвигаться по городу, но и играть в футбол. Среди других поддержанных проектов - цикл просветительских видеороликов "Толстой и Тургенев", киноальманах, посвященный наследию советского кинематографа и шедеврам эпохи СССР, фильм о судьбе одного из главных художников-"шестидесятников" Павла Никонова, тревел-шоу "Арктика глазами иностранца", героями которого станут иностранные блогеры, обучающиеся в России.

Прием предложений в рамках распределения дополнительной субсидии начался 17 августа и продлится до 20 октября. Он разделен на несколько этапов. Первый этап проходил с 17 по 29 августа (поддержано 37 проектов), второй - с 30 августа по 14 сентября (поддержано 75 проектов). Всего в 2021 году в рамках распределения дополнительной субсидии планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов.