Во Владикавказе на реконструкцию системы ливневой канализации необходимо 1,2 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Средства в размере 1,2 млрд рублей необходимы для реконструкции ливневой канализации во Владикавказе. Об этом сообщил в понедельник врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев.

"Мы направили заявку (в Минстрой РФ - прим. ТАСС) на 1 млрд 236 млн рублей на 29 км сетей ливневой канализации и плюс пять очистных сооружений ливневой канализации", - сказал Тамаев на еженедельном аппаратном совещании.

Из-за того, что ливнеприемники города не справляются с большим количеством осадков, во время дождей улицы Владикавказа затапливаются, вследствие чего образуются пробки, общественный транспорт работает с перебоями.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил разработать план реконструкции ливневой канализации. Он отметил, что работы нужно проводить поэтапно, в связи с чем необходимо согласовать все действия с профильными министерствами и ведомствами, в том числе с администрацией города.