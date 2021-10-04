Число ушедших на дистант из-за COVID-19 классов в Югре снизилось почти на 5% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Ученики почти 400 классов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Ранее Дренин сообщал ТАСС, что на дистанте в конце сентября находились ученики 420 классов региона - чуть более 7,2 тыс. человек. Полностью на дистанционное образование были переведены семь школ в регионе.

"В настоящее время в Югре порядка 400 классов и около 7 тыс. обучающихся на дистанте. Немного снизилось [их количество]", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по состоянию на 4 октября в Югре полностью на дистанционное обучение переведены шесть школ.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, по состоянию на 4 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 75,9 тыс., выздоровели 72,1 тыс. человек, умерли 1 103 пациента.