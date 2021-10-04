СПЧ предложил кабмину разработать единый стандарт безопасности образовательных учреждений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает органам исполнительной власти разработать единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений. Такая мера содержится в перечне предложений по предотвращению случаев стрельбы в учебных заведениях, который направил глава СПЧ Валерий Фадеев премьер-министру Михаилу Мишустину в понедельник.

"СПЧ предлагает принять следующие меры: органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений, а также внести соответствующие изменения в федеральные образовательные стандарты и процедуру получения паспорта безопасности образовательного учреждения" - сообщает пресс-служба Совета в понедельник.

Кроме того, Совет предлагает организовать курсы повышения квалификации для педагогов, направленные на формирование навыков поведения в экстренных ситуациях. Также СПЧ предлагает разработать концепцию психологической поддержки в системе среднего и высшего образования, предусматривающую комплекс мер по противодействию травле, "выявлению детей и подростков с тенденциями развития негативного, агрессивного поведения и действенной работе с ними".

Среди рекомендуемых Советом мер содержится предложение дополнить систему городского видеонаблюдения "функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка"."[СПЧ предлагает] проработать вопрос о введении уголовной ответственности за пропаганду насилия среди несовершеннолетних и героизацию лиц, совершающих насильственные действия", - говорится в сообщении.

"Просим вас поручить профильным органам исполнительной власти проработать прилагаемые предложения и направить в адрес Совета свою позицию", - говорится в письме Фадеева, отрывок которого приводит пресс-служба СПЧ.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Утром 20 сентября студент устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета: шесть человек погибли, еще 43 пострадали.