Хайнань организовал серию мероприятий во время каникул в честь Дня образования КНР

САНЬЯ, 4 октября. /ТАСС/. Туристическая отрасль южной китайской провинции Хайнань организовала серию культурных мероприятий для гостей курорта во время недельных каникул в честь отмечаемого 1 октября Дня образования КНР. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

По его данным, помимо художественных представлений и выставок, туристы смогут ознакомиться с традиционной культурой острова, местными достопримечательностями, хайнаньской кухней и красотами курорта. Особой популярностью, указывает газета, пользуются пешеходные маршруты в центре Хайкоу по улице Цилоу. С наступлением сумерек и вечерней прохлады многие туристы устремляются сюда для того, чтобы сфотографироваться и полюбоваться украшенными разноцветными фонарями улочками. Праздничную атмосферу там помогают создать патриотические композиции "Признание родине" и "Горячее сердце". Многие гости острова приходят сюда поужинать или насладиться чашкой горячего напитка в местных чайных.

Еще одним местом притяжения туристов является рыбацкая деревенька Таньмэнь в уезде Цюнхай. Многие приезжают сюда отведать свежих морепродуктов и других деликатесов. Кроме того, располагающийся здесь Хайнаньский музей Южного моря подготовил выставку китов. Посетители могут ознакомиться с 30 экспонатами, длина двух из которых достигает 13 метров. По замыслу организаторов, экспозиция позволит гостям острова побольше узнать об этих животных и "проникнуться искренним уважением к флоре и фауне морей и океанов".

Также на острове пройдет выставка музея Цзинчжоу. Ее гости смогут посмотреть на искусно выполненные из бронзы музыкальные инструменты, изделия из яшмы и других камней, резную деревянную мебелью и другие предметы. В общей сложности на выставке представлены 199 экспонатов.

1 октября свои двери для туристов также открыл декорационный комплекс хайнаньского кинематографического общества "Старые хутуны Пекина". Там воссоздана средневековая архитектура старого города, даосский храм, магазины, молочный пункт, рынок и пельменные и сыхэюани - традиционные китайские дома с прямоугольными дворами.

В каникулы в честь 1 октября на Хайнань устремились десятки тысяч туристов со всей страны. Как ранее сообщила газета "Наньго душибао", в Санья на праздники приехали около 65 тыс. гостей со всей страны. С 30 сентября на Хайнане проходит Пляжный карнавал. В течение трех месяцев там пройдут соревнования по пляжному футболу, бегу, а также детский дневной спортивный лагерь. На пляжах Ваньнина гости карнавала смогут познакомиться с искусством серфинга, в Вэньчане - принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, а в городе Санья - заняться серфингом, парусным спортом, посетить пляжные достопримечательности и бухты этого курорта. В общей сложности карнавал включает в себя более 100 мероприятий и продлится до 5 декабря.