В высокогорном селе Северной Осетии организуют выездную аптеку

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Выездная аптека будет организована в Северной Осетии для доставки медикаментов первой необходимости в высокогорное село Нузал, где власти еще не успели открыть ФАП. Об этом сообщили в понедельник пресс-службе главы и правительства республики.

"Людям могут понадобиться медикаменты гораздо раньше! Необходимо организовать выездную аптеку с жизненно важными лекарственными средствами. Это вынужденный шаг, он сегодня необходим. Я готов взять на себя ответственность, подписав соответствующее распоряжение, даже если на федеральном уровне такая мера не закреплена", - поручил глава республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании.

Он озвучил поступившую к нему жалобу от жителей селения Нузал об отсутствии в населенном пункте аптеки. Врио министра здравоохранения Сослан Тебиев сообщил, что аптека в сельском ФАПе будет открыта лишь через две недели после закупки оборудования.