Кислородная станция появится на базе больницы во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил ускорить работы по созданию кислородной станции на базе больницы во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник.

"Надо ускорить и активизировать процесс. Хотя бы одну кислородную станцию нам надо установить либо на территории республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБCМП), либо на территории республиканской клинической больницы (РКБ). Это с Минздравом определитесь", - сказал Меняйло.

Он поручил Минфину республики изыскать средства для создания станции.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.