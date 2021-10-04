В Таджикистане ввели уголовную ответственность за незаконное религиозное образование

ДУШАНБЕ, 4 октября. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана в понедельник одобрили внесение поправок в уголовный кодекс республики, предусматривающие ответственность за нелегальное религиозное образование. Об этом сообщает пресс-центр парламента.

"Согласно проекту, в Уголовный кодекс Республики Таджикистан вводится статья 334 ч. 1, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное религиозное образование, в том числе через интернет, даже если эти действия не несут экстремистский характер и если в течение года за такое же правонарушение было применено административное наказание", - говорится в сообщении.

В парламенте отметили, что законопроект не противоречит конституции республики и закону "О нормативно-правовых актах", а также не требует дополнительных средств из государственного бюджета.