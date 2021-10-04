Финалистам архитектурной биеннале отдали здание в центре Казани для его реконструкции

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Финалисты III Российской молодежной архитектурной биеннале разработают проекты для реконструкции пустующего здания в историческом центре Казани. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе фонда "Институт развития городов Татарстана".

По задумке конкурса "Рабочее пространство будущего", финалисты биеннале разработают проекты так называемого бюротеля - отеля, куда могут приезжать сотрудники компаний, чтобы жить и работать. Он может включать также кафе, рестораны, конференц-зоны, магазины. Как рассказали в фонде, помимо существующего здания, финалистам доверили и его прилегающую территорию. Там предполагается строительно нового объекта.

"Здание на Московской, 52, очень органично вписывается в новую повестку, но требует нового взгляда, архитектурных решений. В связи с чем и было принято решение об участии в III Российской архитектурной молодежной биеннале. Мы уверены, что зданию нужны инновационные идеи, которые принесут не только финансовую успешность проекту, но и позволят этой территории стать точкой притяжения для жителей города и гостей столицы", - отмечает директор по развитию территорий инвестиционной группы компаний ASG (компания владеет объектом) Рината Аисова.

Российская молодежная архитектурная биеннале - национальный конкурс, учрежденный Министерством строительства и ЖКХ России и правительством Татарстана в 2017 году для продвижения лучших молодых архитекторов России до 35 лет. Биеннале пройдет в Иннополисе 25-27 ноября.

Финалистами биеннале стали архитекторы из Германии, Канады, а также из 10 городов России: Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Воронежа, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени, Вологды, Владикавказа.