Мобильные операторы в Нью-Йорке работают нормально

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Пользователи в США в понедельник столкнулись со сбоями в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, однако сообщения о сложностях в работе крупных операторов связи пока не подтверждаются. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Перечисленные выше социальные сети и мессенджеры у сотрудников бюро ТАСС в Нью-Йорке действительно работают с перебоями или не открываются вообще. Однако, как удалось убедиться корреспонденту ТАСС, поставщики услуг интернета и телефонии - Spectrum, Verizon, AT&T - продолжают оказывать услуги исправно. У корреспондента ТАСС и опрошенных им жителей Нью-Йорка работают как предоставляемый данными операторами интернет, так и мобильная связь и приложения.

Работает также Amazon - как сайт магазина, так и возможность совершать на нем покупки. Жители Нью-Йорка, с которыми пообщались корреспонденты ТАСС, не жаловались на проблемы с иными сервисами, кроме Facebook, WhatsApp и Instagram. В обычном режиме работают Twitter, сервисы Google, Telegram.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пользователи в США начали сообщать о сбоях в работе мобильных операторов T-Mobile, Verizon и AT&T, а также интернет-провайдера Spectrum. Большинство проинформировавших о проблемах пользователей жалуются на неполадки в работе мобильного интернета, реже сообщают о сбое сотовой связи.

Кроме того, есть отчеты о неполадках в работе соцсети Twitter и поисковой системы Google, однако их число значительно меньше. Жалобы поступают в основном из США, несколько десятков сообщений о сбое поступили и из других стран.