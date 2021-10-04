Отопительный сезон на всей территории Ставрополья начнут к середине октября

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон на всей территории Ставропольского края стартует в середине октября 2021 года. Пока тепло не начали подавать в дома в трех округах края, сообщили в понедельник журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"Во все социальные объекты региона тепло пришло еще до начала отопительного периода. В многоквартирных домах батареи греют во всех населенных пунктах края, кроме Арзгирского, Апанасенковского и Благодарненского округов. В Благодарненском и Апанасенковском округах батареи планируют затопить 6 октября, в Арзгирском округе - не позднее 15 октября", - сказал он.

Традиционно в Ставропольском крае отопительный сезон начинается ближе к концу октября. В 2021 году эту работу начали раньше обычного из-за необычно холодной осени.

По данным краевого министерства ЖКХ, к началу отопительного периода в регионе подготовили 942 котельные и 1,4 тыс. км теплосетей. В связи с большим количеством обращений министерство рекомендовало муниципалитетам начать отопительный период раньше, чем в предыдущие годы.