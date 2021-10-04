В КЧР количество коек в госпиталях для пациентов с коронавирусом увеличили почти до тысячи

ЧЕРКЕССК, 4 октября./ТАСС/. Количество коек в госпиталях для пациентов с коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличили почти до тысячи в связи с ростом числа больных. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении регионального оперштаба.

"В связи с ростом больных коронавирусной инфекцией, нуждающихся в госпитализации, министерством здравоохранения КЧР было принято решение открыть дополнительно 60 коек в ковид-госпиталях республики. 30 из них - в госпитале в микрорайоне Северный. И еще 30 - в ковид-госпитале на базе Черкесской городской больницы", - говорится в сообщении.

За последние две недели в Карачаево-Черкесии отмечается рост больных, нуждающихся в госпитализации. За указанный период количество стационарных пациентов увеличилось на 30%.

Сейчас в регионе работают пять госпиталей для пациентов с коронавирусом в Черкесске, Усть-Джегуте, Хабезе. В условиях стационара проходят лечение 770 больных коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в республике выявили 56 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксирован 25 671 случай инфицирования, 22 731 человек выздоровел, 631 умер.