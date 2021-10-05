В Московском зоопарке появился тигр Степан

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Гости Московского зоопарка смогут увидеть нового питомца - тигра Степана - при посещении экспозиции "Остров зверей". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В Московском зоопарке появился новый обитатель - тигр по кличке Степан. Тигры считаются одними из крупнейших наземных хищников, они уступают по размеру лишь медведям. Вид занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. По разным оценкам, сегодня дикая популяция составляет всего около 6,5 тыс. особей и продолжает неуклонно сокращаться", - говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, у нового жильца необычная история. Степана изъяли у контрабандистов, когда ему было около года, и отправили в государственный центр реабилитации. Московский зоопарк старается заботиться о диких животных, которые были изъяты из естественной среды обитания и уже не смогут выжить на воле, поэтому было решено приютить тигра сначала в филиале под Великим Устюгом, а потом перевезти в Москву. Зоологи провели генетическое исследование и выяснили, что Степан - гибрид амурского и суматранского тигров.

Всего выделено девять подвидов тигра, однако к началу XXI века из них осталось только шесть. Это амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, китайский и суматранский тигры. Балийский, закавказский и яванский подвиды исчезли в XX веке. Численность тигров неуклонно уменьшается из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства. Охота на них запрещена по всему миру.

"Продолжительность жизни диких тигров достигает около 15 лет, в неволе звери доживают до 25 лет. Это уже не первое осеннее пополнение коллекции Московского зоопарка. Недавно здесь впервые поселились медоеды", - напоминается в сообщении.

Полюбоваться тигром можно в экспозиции "Остров зверей" на новой территории зоосада. Он живет по соседству с гималайским медведем. Прежде вольер Степана принадлежал амурскому тигру Мартину.