В Москве установили рекорд высокого атмосферного давления

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Рекорд высокого атмосферного давления установлен в Москве, сообщил во вторник ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в Москве установлен четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления, погода побила достижение 2010 года, суточный рекорд", - сказал он.

По словам Леуса, атмосферное давление существенно выше нормы. "К вечеру параметры показывают 766 мм ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормального", - добавил представитель центра погоды.

Он также рассказал, что погода в столичном регионе во вторник будет облачной и без осадков. "Сегодня основную роль в формировании условий погоды в столичном регионе продолжит играть западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков, в Москве плюс 9-11 градусов, по области от 7 до 12 градусов тепла. В утренние часы местами возможны очаги туманов. Ветер юго-восточный, скорость от 3 до 8 м в секунду", - отметил Леус.