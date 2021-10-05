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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 76 тыс. с начала пандемии

За последние сутки в регионе зарегистрировали 186 новых случаев COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 октября. /ТАСС/. Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) за сутки увеличилось на 186 человек, превысив с начала пандемии показатель в 76 тыс., сообщил во вторник оперативный штаб региона.

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"За последние сутки в регионе зарегистрировано 186 новых случаев коронавирусной инфекции в муниципальных образованиях. Общее число подтвержденных случаев за время пандемии составило 76 113", - говорится в сообщении.

За время пандемии 72 289 пациентов в регионе выздоровели, 1 106 умерли.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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