Коренные малочисленные народы РФ смогут подать документы для включения в этот список в МФЦ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Представители коренных малочисленных народов России смогут подавать документы для включения в этот список в многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.

"Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Такой порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список формирует Федеральное агентство по делам национальностей в электронной форме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас для попадания в этот список нужно отправить документы по почте. Теперь документы сможет также подать целая община, эта возможность предусмотрена для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах.

В настоящее время в России проживают представители 47 коренных малочисленных народов - более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.