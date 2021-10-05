Медикаменты для борьбы с устойчивыми к антибиотикам инфекциями разработают в "Сириусе"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Ученые научно-технологического университета "Сириус" приступили к разработке новых препаратов и РНК-вакцин для борьбы с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. Как рассказали ТАСС во вторник проректор по научно-технологическому развитию вуза Роман Иванов, Минобрнауки РФ выделило на реализацию проекта грант в размере 360 млн рублей.

"Исследования, которые начаты в научно-технологическом университете "Сириус", помогут сделать антибактериальную терапию более эффективной и предотвратить появление устойчивых к антибиотикам штаммов. Мы работаем над препаратами, способными усилить действие существующих противомикробных лекарств, ослабив защиту патогенных бактерий. На реализацию проекта университет получит грант Минобрнауки в размере 360 млн рублей", - сказал собеседник агентства. При этом в текущем году вуз получит 75 млн рублей, в 2022 - 145 млн рублей, в 2023 - 140 млн рублей.

Он добавил, что в рамках проекта будут разработаны препараты, подавляющие системы защиты патогенных бактерий от действия антибиотиков, новые бактериолитические ферменты и РНК-вакцины против жизнеугрожающих инфекций. В России на сегодняшний день нет технологий разработки и производства РНК-вакцин, подчеркнул Иванов. Завершить исследования и получить новые лекарственные средства ученые намерены не позднее 2023 года.

По словам Иванова, ежегодно от штаммов, которые не поддаются лечению традиционными препаратами, умирают почти 700 тыс. людей по всему миру. "В нашем научном центре генетики и науки о жизни для работы над этим проектом мы создаем исследовательский коллектив мирового уровня и передовую научно-образовательную инфраструктуру, чтобы обеспечить лидерство России в разработке новых подходов в борьбе с бактериальными инфекциями", - отметил ректор.

В работе над новыми препаратами участие также принимают ученые института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, которые сделали существенный задел по теме проекта, а также Пущинский научный центр биологических исследований РАН.

Минобрнауки РФ подержало еще два исследовательских проекта "Сириуса" в области генетики, которые вуз реализует совместно с ведущими научными центрами, отметил проректор. Общее финансирование исследований по трем проектам составит почти 1 млрд рублей, который вуз получит в рамках федеральной программы развития генетических технологий.

Об университете

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех" для студентов и молодых ученых. Задача университета - сформировать непрерывный образовательный и карьерный трек для талантливых школьников, студентов, ученых и специалистов. В 2020-2021 учебном году в университете "Сириус" прошли обучение 1,4 тыс. студентов, а до конца 2021 года количество обучающихся на сетевых программах вырастет до 4 тыс. человек. Осенью стартовали первые программы магистратуры и аспирантуры.