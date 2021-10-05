Все призеры конкурса "Учитель года России" станут советниками министра просвещения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Все пять призеров всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021" станут советниками главы Минпросвещения РФ.

"Принято решение после вчерашнего вопроса: "Что вы посоветуете министру?" Я принял решение, что все пять финалистов конкурса "Учитель года России" станут советниками министра просвещения", - сказал во вторник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе объявления победителя конкурса.

Последнее испытание - пресс-конференция "Вопрос учителю года" - состоялось накануне в Москве. Призеры отвечали на вопросы представителей прессы, педагогов и родителей, школьников и студентов.

Екатерина Костылева - учитель физики гимназии №16 (Тюмень) - стала победителем всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021". Ее имя было объявлено в московском историческом парке "Россия - Моя история".

Победитель будет награжден 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте. Он получит главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения на общественных началах.

Конкурс среди лучших педагогов России проводится уже более 30 лет. Абсолютным победителем "Учителя года России - 2020" стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проходил в Ростове.