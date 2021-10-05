Эксперты заявили, что киберугроза сместилась на сферу госвласти

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Киберугроза сместилась из финансового сектора науки и образования на сферу государственной власти. Как заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, все попытки внедрения вирусов-шифровальщиков в системы госорганов были отражены.

"Если в 2020 году основными целями компьютерных атак были объекты госуправления, финансового сектора, промышленного комплекса науки и образования, здравоохранения и транспорта, то в 2021 году на первый план вышли органы госвласти - 47%, предприятий промышленности - 12%, финансовый сектор - 6%, атомная энергетика - 1%", - сказал он, выступая на пленарном заседании "Инфофорума - Северный Кавказ - 21".

По словам Мурашова, приоритетом хакеров оставалось получение доступа к охраняемой информации и нарушение функционирования объектов критической инфраструктуры. "В 2021 году фиксировались попытки внедрения вирусов-шифровальщиков в информационные системы органов госвласти. Все они были отражены, заражение вредоносным программным обеспечением было не допущено", - добавил замдиректора центра кибербезопасности.

Пандемия и недоверие граждан

По данным центра, переход на дистанционный режим работы привел к многократному увеличению количества кибератак на сервисы удаленного доступа с целью кражи ценной информации. "Наиболее интересными нападающим были результаты российских научных исследований, в первую очередь сведения отечественных разработок по созданию вакцины от COVID-19", - отметил Мурашов.

На состояние кибербезопасности повлияли и социальные факторы, в частности недоверие граждан к официальным источникам информации. "Это подготовило благодатную почву к атакам методами социальной инженерии, фишинга, привело к существенному увеличению в 2020 году количеству созданных мошеннических сайтов. Яркий пример - фейковый портал госуслуг или организаций кредитно-финансовой сферы, на которых размещалась ложная информация о выплатах либо поддельные формы для входа в личный кабинет", - сказал замдиректора НКЦКИ. С помощью таких атак мошенники получали доступ к персональным данным и номерам банковских карт.