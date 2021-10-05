В Грозном досрочно начали отопительный сезон

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался досрочно в столице Чечни Грозном во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, уточнив, что подготовка энергетического комплекса Грозного к осенне-зимнему периоду завершена с опережением плана.

"23 стационарных котельных, 40 блочно-модульных котельных, а также тепловые сети протяженностью 372,5 км готовы к отопительному сезону на 100%. В этом году он официально начался 5 октября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о начале отопительного сезона принято в связи с понижением температуры воздуха и прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании.

В мэрии Грозного добавили, что с сегодняшнего дня подключение многоквартирных домов и объектов социнфраструктуры к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний и ТСО.