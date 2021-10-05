Власти Псковской области перепрофилировали стационар больницы для лечения COVID-19

ПСКОВ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где загрузка коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом выросла до 90%, перепрофилировали для этих целей один из стационаров Великолукской межрайонной больницы. В нем будут размещаться пациенты в состоянии средней тяжести, говорится в приказе комитета по здравоохранению региона, размещенном во вторник на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

"Приказываю <..> и.о. главного врача ГБУЗ "Великолукская межрайонная больница" В. Чурсину перепрофилировать стационар по адресу д. Золотково (30 коек) для приема на лечение пациентов с COVID-19, находящихся в состоянии средней тяжести и не требующих респираторной поддержки, из великолукского подразделения ГБУЗ "Псковская областная инфекционная больница", - отмечается в тексте документа.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 51 176, 43 598 человек выздоровели, 797 пациентов умерли. С 4 октября кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сокращается допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно будет до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца месяца.