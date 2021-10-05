{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет Уфа - Новый Уренгой сел на запасном аэродроме в Сургуте из-за тумана

Также задерживаются два рейса из аэропорта Нового Уренгоя в Уфу и Омск

ТАСС, 5 октября. Самолет авиакомпании "Ютэйр", следовавший рейсом Уфа - Новый Уренгой, приземлился на запасном аэродроме в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за тумана на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

"05 октября по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в городе Новый Уренгой воздушное судно авиакомпании "Ютэйр", выполняющее регулярный рейс сообщением Уфа - Новый Уренгой, произвело посадку на запасной аэродром в городе Сургуте", - говорится в сообщении.

Также задерживаются два рейса из аэропорта Нового Уренгоя в Уфу и Омск.

Теги
Россия
Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником
Мэр Москвы отметил лидирующие позиции города по уровню и качеству образования детей
Читать полностью