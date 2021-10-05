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Пандемия COVID-19

Еще 400 коек для пациентов с коронавирусом развернут в Подмосковье

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Еще 400 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией дополнительно развернут в медучреждениях Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья во вторник.

"Мы наблюдаем рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в регионе. Если еще две недели назад в регионе выявляли порядка 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки, то сегодня уже более 1,7 тыс. случаев. Мы следим за эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в Подмосковье и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд. В ближайшее время мы откроем еще более 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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