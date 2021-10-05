Эксперт: программу неонатального скрининга в РФ планируется расширить до 150 заболеваний

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Программу неонатального скрининга в России на наследственные и врожденные заболевания планируется расширить до 150 заболеваний к 2030 году. Массовое обследование новорожденных по 36 заболеваниям во всех регионах страны рассчитывают запустить в 2023 году, сообщил директор Медико-генетического научного центра им. академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.

"Наше будущее - это как минимум 150 скринируемых заболеваний к 2030 году. Мы еще можем включить другие нарушения метаболизма, мы можем включить еще лизосомные болезни накопления", - сообщил он на XVI ежегодном Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины во вторник.

По словам Куцева, массовый неонатальный скрининг начнется во всех регионах России в 2023 году. "Мы планируем, что все-таки с 2023 года мы начнем уже массовое обследование для новорожденных всех регионов, 2022 год у нас уйдет на соответствующее оборудование центров, которые будут проводить этот массовый скрининг, на обучение персонала, на создание нормативно-правовой документации", - рассказал он.

В середине июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить программу неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания с пяти до 36, включая дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием.