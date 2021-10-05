Детскую школу искусств открыли после капитального ремонта в Спасске-Дальнем

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Детская школа искусств в городе Спасск-Дальний Приморского края открылась для учащихся после проведения капительного ремонта. Ремонтные работы в учреждении прошли в рамках программы "Развитие культуры Приморского края" и нацпроекта "Культура", сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"В рамках нацпроекта здесь заменили все оконные блоки, двери, напольное покрытие, а также выполнили работы по монтажу и демонтажу системы отопления, сантехнического оборудования, обновили лестничные пролеты, привели в порядок цоколь и фасад здания", - пояснили в пресс-службе.

Трехэтажное здание школы построили в Спасске-Дальнем 25 лет назад. Изначально оно предназначалось исключительно для воспитанников музыкальной школы, а в 2002 году здесь разместились также художники. За это время школу дважды ремонтировали - в 2007 году капитально отремонтировали кровлю здания, в 2019 году обновили мебель, оборудование, учебную литературу и музыкальные инструменты.

"В настоящее время в учреждении обучаются более 400 детей, которые получают дополнительное и предпрофессиональное образование. Отремонтированная школа искусств с комфортной атмосферой, современными техническими и инфраструктурными возможностями поможет ученикам проявить себя и раскрыть свои способности", - отметила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, слова которой приводит пресс-служба.