Суд разрешил экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Арашукову свидание с женой

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд разрешил бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову провести свидание с женой в условиях следственного изолятора. Об этом ТАСС рассказал во вторник его адвокат Владимир Постанюк.

"В ходе сегодняшнего заседания я заявил ходатайство о том, чтобы Арашукову разрешили свидание с женой. Судья Елена Гученкова отметила, что она ранее уже давала это разрешение, но если необходимо, готова дать его еще раз", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Арашуков объявил голодовку после того, как администрация СИЗО "Лефортово" отказалась предоставить ему свидание с супругой. "В самом изоляторе отказ предоставить свидание могут объяснять мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией. Но свидание можно провести с соблюдением всех мер предосторожности, в том числе в защитном костюме, перчатках и маске", - отметил защитник.

Арашуков отказался от приема пищи с 29 сентября. Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дела Арашуковых рассмотрит Мосгорсуд, а не суд в Карачаево-Черкесии, на чем настаивала сторона защиты. По мнению прокуратуры, обширные связи Арашуковых в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.