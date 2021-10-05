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Пандемия COVID-19

Число закрытых групп в детских садах ХМАО выросло почти в три раза за две недели

Воспитательный процесс приостановлен полностью в одном детском саду Березовского района, также в 49 группах 38 детских садов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 октября. /ТАСС/. Временно приостановлена работа одного детского сада и 49 групп в 38 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора в конце сентября в Югре была приостановлена работа 18 групп в 14 детских садах в Нефтеюганском районе, Октябрьском районе, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягане и Пыть-Яхе.

"Приостановлен воспитательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией полностью в одном детском саду Березовского района, также в 49 группах 38 детских садов 13 муниципальных образований: Нефтеюганский район, Сургутский район, Кондинский район, Ханты-Мансийск, Урай, Нефтеюганск, Нижневартовск, Советский район, Нягань, Радужный, Лангепас, Пыть-Ях, Югорск", - сказано в сообщении.

По данным управления, на дистанционное обучение перешли 13 групп в четырех средних профессиональных учебных заведениях в четырех муниципальных образованиях: Березовский район, Сургут, Советский район, Лангепас, а также одна группа в школе-интернате Сургутского района.

С 27 октября по 3 октября в Югре зарегистрировано 123,6 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 9,5%, но выше эпидемического порога по совокупному населению на 40,4% за счет взрослого населения (15 лет и старше) и школьников 7-14 лет.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, по состоянию на 5 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 76,1 тыс., выздоровели 72,2 тыс. человек, умерли 1 106 пациентов.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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