Путин рассказал о важности знания истории для будущего

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что для хорошего знания истории нужно уметь анализировать информацию, понимать причины и последствия событий, чтобы в будущем не повторять ошибки прошлого.

На встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" во вторник глава государства отметил, что для изучения истории "нужно пользоваться всем арсеналом сегодняшних средств, чтобы научить человека думать". Для примера Путин привел попытки фальсификации истории и Хабаровский процесс 1949 года. "Действительно, в рамках Второй мировой войны, этой общечеловеческой трагедии, много было трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной", - констатировал глава государства. На его взгляд, "очень важно знать, что, где происходило, когда происходило, знать даты, имена"

"Это важно, но это только часть работы", - считает глава государства. "Для того, чтобы научить думать, эти даты нужны для чего? Для того, чтобы понять, в какое время это происходило, какая складывалась в этот момент ситуация в нашей стране, во всем мире, перед какими вызовами стоял наш народ, кто, как, какими средствами решал стоящие перед нами задачи, к чему это приводило потом, к каким результатам", - сказал Путин. По его мнению, это "самое важное и самое интересное в истории".

"Именно в этом случае мы более осознанно будем воспринимать сегодняшний день и будем понимать, что и как мы должны делать сегодня для того, чтобы обеспечить завтрашний день", - подчеркнул президент. По его словам, для этого нужны и важны исторические знания.

"Вот это умение анализировать, понимать, что происходило, какие задачи стояли перед страной, кем и какими способами решались эти задачи, каких результатов мы добивались, даст нам возможность взглянуть, а что же нам делать сегодня для того, чтобы завтрашний день обеспечить", - подытожил глава государства.